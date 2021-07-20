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Госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с Тихановской: «Жыве Беларусь!»

20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Госсекретарь США поделился в соцсетях новостью о встрече со Светланой Тихановской.

Госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с Тихановской: «Жыве Беларусь!»

— Сегодня я приветствовал белорусского лидера демократической оппозиции. Мы обсудили пути выхода из политического кризиса: освобождение всех политзаключенных, всесторонний диалог и новые выборы. Жыве Беларусь! — написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с Тихановской: «Жыве Беларусь!»

Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Напомним, 19 июля в Вашингтоне Светлана Тихановская провела переговоры с госсекретарем США, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле.

На встрече обсуждали захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС.

Встреча длилась час. Накануне российские СМИ поспешили сообщить, что в графике госсекретаря США нет никакой встречи с Тихановской.

The Washington Post: «Байден должен встретиться с Тихановской»

Вместе с тем влиятельное издание The Washington Post посвятило статью визиту Светланы Тихановской и ситуации в Беларусью. Она вышла под заголовком «Байден не найдет более понятного случая, чем этот, чтобы поддержать демократию».

«Когда люди вышли на улицы в знак протеста против украденных выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская была уверена, что мировые демократии бросятся на их защиту, — отмечает издание. — Но они реагировали вяло, и белорусский режим неуклонно усиливал жестокость репрессий. Сейчас самое время наверстать упущенное.

Издание также отмечает, что администрация Джо Байдена должна либо присоединиться к последнему раунду санкций Евросоюза против приспешников Лукашенко, либо принять меры, превосходящие европейские.

«Олигархи режима Лукашенко — такие как Александр Зайцев, Алексей Олексин, Николай Воробей, Александр Мошенский, Александр Зингман и Михаил Гуцериев — дают топливо, на котором Лукашенко держится у власти. США должны последовать примеру Брюсселя в стремлении опустошить кошельки режима — никаких лазеек», — пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что редко когда представляются более подходящие место и время для президента Байдена, чтобы придать силу своей продемократической риторике.

«Он должен встретиться с Тихановской. Она лишь просит мировые демократии надавить на белорусский режим, чтобы он пошел на переговоры, ведущие к новым выборам. Тогда мистер Байден должен действовать», — заключает The Washington Post.

 
Теги: Новости
 
 
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Госсекретарь США поделился в соцсетях новостью о встрече со Светланой Тихановской.
 
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