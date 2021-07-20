В Беларуси продолжается зачистка медиаполя. Что известно на этот час

Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник независимые издания снова подверглись атаке.

Так, силовики пришли в офис «Региональной газеты», а также к брестскому правозащитнику Роману Кисляку и активисту из Могилева Владимиру Прибитковскому. К вечеру практически всех отпустили.

Стало также известно, что счета платформы «Имена» и Белорусского ПЕН-центра арестованы.

Не вышли на свободу через трое суток после задержания журналисты «Радыё Свабода». Инессу Студзинскую, Олега Груздиловича, Алеся Дащинского задержали 16 июля. К Дащинскому и Груздиловичу адвокатов до сих пор не допускают. Информации от адвоката Студзинской никакой нет. В чем их обвиняют — неизвестно.

А вот задержанным редакторам «Нашай нівы» Андрею Дынько, Андрею Скурко и Егору Мартиновичу выставили обвинение . Их обвиняют в неуплате коммуналки.