ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси продолжается зачистка медиаполя. Что известно на этот час

20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник независимые издания снова подверглись атаке.

Так, силовики пришли в офис «Региональной газеты», а также к брестскому правозащитнику Роману Кисляку и активисту из Могилева Владимиру Прибитковскому. К вечеру практически всех отпустили.

Стало также известно, что счета платформы «Имена» и Белорусского ПЕН-центра арестованы.

Не вышли на свободу через трое суток после задержания журналисты «Радыё Свабода». Инессу Студзинскую, Олега Груздиловича, Алеся Дащинского задержали 16 июля. К Дащинскому и Груздиловичу адвокатов до сих пор не допускают. Информации от адвоката Студзинской никакой нет. В чем их обвиняют — неизвестно.

А вот задержанным редакторам «Нашай нівы» Андрею Дынько, Андрею Скурко и Егору Мартиновичу выставили обвинение. Их обвиняют в неуплате коммуналки.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник независимые издания снова подверглись атаке.
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA: телескоп "Хаббл" возобновил работу после сбоя бортового компьютера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by