Глава МИД Литвы ответил Лукашенко: это не помощь, а шантаж

Источник материала: Салiдарнасць

Заявления Александра Лукашенко о якобы помощи Литве в борьбе с мигрантами — это шантаж, сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет DELFI .





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– Это не помощь, это шантаж. От террористического режима на другое и не рассчитываем. Ответ простой — если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции, — передала слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

Накануне Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, заявил, что в Литве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов. Беларусь готова оказать помощь в борьбе с ними, но «не бесплатно».

– Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно, — сказал правитель.