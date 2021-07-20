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«Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь». Мигрант из Ирака о том, что происходило на границе с Литвой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В продолжение темы о ситуации с нелегальными мигрантами.
Екатерина Забенько, СТВ:
19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников. Есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами.
По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили. Двое суток беженцы были без сна и отдыха, они сильно устали и с трудом говорили по-английски, но кое-что удалось узнать.
Говорит полицейский: «Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь».
После предварительных разбирательств беженцам предоставили возможность перекусить и отдохнуть. Расследование инцидента продолжается.
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«Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь». Мигрант из Ирака о том, что происходило на границе с Литвой
Новости Беларуси. В продолжение темы о ситуации с нелегальными мигрантами. Екатерина Забенько, СТВ: Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся...
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