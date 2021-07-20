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«Ставка на "новых" людей в правительстве не сработала». Украинские политологи критикуют несостоятельность действующей власти
Источник материала: ОНТ
Кризисы во многих жизненно важных сферах в Украине уже невозможно скрывать. А действующая власть доказала несостоятельность. Последствия могут быть непоправимы – об этом говорят украинские политики.
По их мнению, ставка на «новых» людей в правительстве не сработала: они оказались хуже старых. У них нет ни опыта, ни умения – и это уже очевидно.
Подробнее – в видеоинформации.
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«Ставка на "новых" людей в правительстве не сработала». Украинские политологи критикуют несостоятельность действующей власти
Кризисы во многих жизненно важных сферах в Украине уже невозможно скрывать. А действующая власть доказала несостоятельность. Последствия могут быть непоправимы...
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