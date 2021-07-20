Стартует приемная кампания в белорусских вузах

Источник материала: ОНТ

Централизованное тестирование уже позади, и 20 июля в Беларуси стартует приемная кампания в ВУЗы.

Она традиционно состоит из трех частей: подача документов, сдача внутренних экзаменов (при необходимости) и самый приятный момент – зачисление. С сегодняшнего дня до понедельника заявления принимают на бюджетную форму обучения. У тех, кто будет учиться платно, есть время на подачу документов до 9 августа. В этом году более полусотни ВУЗов примут почти 55 тысяч абитуриентов, из них на бюджет без малого 28 тысяч.

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