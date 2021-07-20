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В крипту храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из Хиросимы и Нагасаки

20.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В крипту храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из Хиросимы и Нагасаки

Гигантский столб огня и сотни тысяч погибших. Одну из самых страшных катастроф в истории Земли вспоминали в столичном храме-памятнике в честь Всех Святых. 

76 лет назад американская авиация сбросила на японские Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы. Суммарное количество жертв – свыше 450 тысяч, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиацией. Их – еще около двухсот тысяч.

На торжественную церемонию закладки в крипту капсулы с землей из Хиросимы и Нагасаки пришли и студенты исторического факультета БГУ – по своей инициативе. Подробности жуткой трагедии они знают в деталях. Она никого не оставляет равнодушным.

До сегодняшнего дня этот случай применения ядерного оружия против мирного населения остается единственным в истории человечества. С молитвой о том, чтобы такое никогда не повторилось, прихожане возложили цветы к памятному месту.

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Гигантский столб огня и сотни тысяч погибших. Одну из самых страшных катастроф в истории Земли вспоминали в столичном храме-памятнике в честь Всех Святых.  76 лет...
 
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