В крипту храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из Хиросимы и Нагасаки

Источник материала: ОНТ

Гигантский столб огня и сотни тысяч погибших. Одну из самых страшных катастроф в истории Земли вспоминали в столичном храме-памятнике в честь Всех Святых.

76 лет назад американская авиация сбросила на японские Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы. Суммарное количество жертв – свыше 450 тысяч, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиацией. Их – еще около двухсот тысяч.

На торжественную церемонию закладки в крипту капсулы с землей из Хиросимы и Нагасаки пришли и студенты исторического факультета БГУ – по своей инициативе. Подробности жуткой трагедии они знают в деталях. Она никого не оставляет равнодушным.

До сегодняшнего дня этот случай применения ядерного оружия против мирного населения остается единственным в истории человечества. С молитвой о том, чтобы такое никогда не повторилось, прихожане возложили цветы к памятному месту.

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