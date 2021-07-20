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Лукашенко встретится с участниками семинара руководителей дипломатических представительств Беларуси

20.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко встретится с участниками семинара руководителей дипломатических представительств Беларуси

В Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств Беларуси за рубежом. 20 июля с его участниками встретится Александр Лукашенко. 

Президент придает особое значение работе на внешнеэкономическом направлении. От нее во многом зависит не только динамика развития экономики, но и устойчивость государства в целом. Действовать необходимо с учетом той новой ситуации, которая складывается сейчас вокруг Беларуси. Основной акцент – на инструментах поддержки экспорта и его диверсификации, продвижении на внешние рынки медицинской и продукции агропромышленного комплекса. Новая стратегия интересов Беларуси предполагает активную работу на торговых площадках Азии и Африки. 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств Беларуси за рубежом. 20 июля с его участниками встретится Александр...
 
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