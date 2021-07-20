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Гороскоп на 20 июля: Раки потратят день на размышления, Львы произведут яркое впечатление на окружающих
Источник материала: ОНТ
Звезды рекомендуют Овнам сохранять спокойствие, хотя сделать это вспыльчивым натурам будет нелегко. Людям свойственно совершать глупости без всякого умысла. Не принимайте это близко к сердцу.
Чем ближе вечер, тем больше становится поводов для радости у Тельцов. Ваши друзья преподнесут вам приятные сюрпризы в течение дня, и не один раз. Не оставайтесь перед ними в долгу.
Сегодня Близнецам будет трудно договориться с партнером о совместных действиях. Запаситесь терпением. Не всегда можно добиться результата так быстро, как вам хотелось бы.
Раки потратят день на размышления и поиск ответов на вопросы, которые много лет ставили в тупик. Единственное, что вам может помешать, это недостаток времени.
Львы легко произведут яркое впечатление на окружающих. Вы окажетесь в центре внимания и будете наслаждаться моментом.
Звезды советуют Девам не думать о неприятностях. Чем раньше вы настроитесь на позитивный лад, тем больше хорошего и интересного принесет день.
Перед Весами откроются заманчивые перспективы. Сегодня удача сама идет вам в руки. Отношения с близкими людьми сложатся гармонично.
Скорпионам предстоит выполнить много важных дел. Успех будет зависеть только от вас самих. Случайная встреча со старыми друзьями напомнит о событиях прошлого.
Стрельцам звезды советуют настроиться на активный рабочий день. Ваши планы о смене рода деятельности могут осуществиться. Расставляйте приоритеты правильно.
Удача будет на стороне Козерогов. Смело начинайте новые дела и составляйте планы. Старайтесь следить за финансами.
Благоприятный период для развития личных отношений у Водолеев. Сегодня вы легко сможете решить давние проблемы. Рассудительность и проницательность помогут вам сделать правильный выбор.
События дня и общение с окружающими людьми принесут Рыбам ощущение покоя и комфорта. Повезет тем, кто не побоится экспериментов – сегодня звезды на вашей стороне в любых начинаниях.
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Гороскоп на 20 июля: Раки потратят день на размышления, Львы произведут яркое впечатление на окружающих
Звезды рекомендуют Овнам сохранять спокойствие, хотя сделать это вспыльчивым натурам будет нелегко. Людям свойственно совершать глупости без всякого умысла. Не...
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