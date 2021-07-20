Гороскоп на 20 июля: Раки потратят день на размышления, Львы произведут яркое впечатление на окружающих

Источник материала: ОНТ

Звезды рекомендуют Овнам сохранять спокойствие, хотя сделать это вспыльчивым натурам будет нелегко. Людям свойственно совершать глупости без всякого умысла. Не принимайте это близко к сердцу.

Чем ближе вечер, тем больше становится поводов для радости у Тельцов. Ваши друзья преподнесут вам приятные сюрпризы в течение дня, и не один раз. Не оставайтесь перед ними в долгу.

Сегодня Близнецам будет трудно договориться с партнером о совместных действиях. Запаситесь терпением. Не всегда можно добиться результата так быстро, как вам хотелось бы.

Раки потратят день на размышления и поиск ответов на вопросы, которые много лет ставили в тупик. Единственное, что вам может помешать, это недостаток времени.

Львы легко произведут яркое впечатление на окружающих. Вы окажетесь в центре внимания и будете наслаждаться моментом.

Звезды советуют Девам не думать о неприятностях. Чем раньше вы настроитесь на позитивный лад, тем больше хорошего и интересного принесет день.

Перед Весами откроются заманчивые перспективы. Сегодня удача сама идет вам в руки. Отношения с близкими людьми сложатся гармонично.

Скорпионам предстоит выполнить много важных дел. Успех будет зависеть только от вас самих. Случайная встреча со старыми друзьями напомнит о событиях прошлого.

Стрельцам звезды советуют настроиться на активный рабочий день. Ваши планы о смене рода деятельности могут осуществиться. Расставляйте приоритеты правильно.

Удача будет на стороне Козерогов. Смело начинайте новые дела и составляйте планы. Старайтесь следить за финансами.

Благоприятный период для развития личных отношений у Водолеев. Сегодня вы легко сможете решить давние проблемы. Рассудительность и проницательность помогут вам сделать правильный выбор.

События дня и общение с окружающими людьми принесут Рыбам ощущение покоя и комфорта. Повезет тем, кто не побоится экспериментов – сегодня звезды на вашей стороне в любых начинаниях.

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