Метеорологи предупреждали об опасности наводнения, но Европа оказалась не готова

Источник материала: ОНТ

20 июля в Бельгии день скорби. В стране объявлен траур по погибшим в результате стихийного бедствия, которое здесь уже назвали «наводнением века». Большая вода не пощадила Нидерланды и Швейцарию. Но больше всего досталось Германии.

Разрушения сравнимы с послевоенными. Тысячи зданий буквально стерты с лица земли, разрушены целые улицы во многих городах. Затоплены несколько предприятий. Большие участки автомагистралей придется строить заново. Вышли из строя многие гидроэлектростанции. Точно оценить нанесенный ущерб пока невозможно, но очевидно, что он будет огромным.

Однако самые невосполнимые потери – человеческие. Число погибших приближается к двумстам – многие числятся пропавшими без вести. Те же, кто остался в живых, начинают приходить в себя после стресса и выражают возмущение, которое можно понять. Власти оказались откровенно беспомощны перед наводнением, хотя многих последствий можно было избежать.

Европа разбирает завалы и пытается разобраться, как могло случиться, что в XXI веке в центре цивилизации, при наличии самой современной техники и средств оповещения гибнут сотни людей, а тысячи остаются без крыши над головой.

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