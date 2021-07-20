ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Метеорологи предупреждали об опасности наводнения, но Европа оказалась не готова

20.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Метеорологи предупреждали об опасности наводнения, но Европа оказалась не готова

20 июля в Бельгии день скорби. В стране объявлен траур по погибшим в результате стихийного бедствия, которое здесь уже назвали «наводнением века». Большая вода не пощадила Нидерланды и Швейцарию. Но больше всего досталось Германии. 

Разрушения сравнимы с послевоенными. Тысячи зданий буквально стерты с лица земли, разрушены целые улицы во многих городах. Затоплены несколько предприятий. Большие участки автомагистралей придется строить заново. Вышли из строя многие гидроэлектростанции. Точно оценить нанесенный ущерб пока невозможно, но очевидно, что он будет огромным.

Однако самые невосполнимые потери – человеческие. Число погибших приближается к двумстам – многие числятся пропавшими без вести. Те же, кто остался в живых, начинают приходить в себя после стресса и выражают возмущение, которое можно понять. Власти оказались откровенно беспомощны перед наводнением, хотя многих последствий можно было избежать. 

Европа разбирает завалы и пытается разобраться, как могло случиться, что в XXI веке в центре цивилизации, при наличии самой современной техники и средств оповещения гибнут сотни людей, а тысячи остаются без крыши над головой. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июля в Бельгии день скорби. В стране объявлен траур по погибшим в результате стихийного бедствия, которое здесь уже назвали «наводнением века». Большая вода не...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не вселяет оптимизма». Власти ухудшили прогноз по дефициту госбюджета. Что с доходами и расходами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by