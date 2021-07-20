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По каким статьям расходы были сверх обычного?

Какой прогноз по бюджету и в нем мало оптимизма

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не вселяет оптимизма». Власти ухудшили прогноз по дефициту госбюджета. Что с доходами и расходами Анализ доходов и расходов за январь-май любопытен.

Прогноз годового исполнения бюджета, который ежемесячно корректирует Министерство финансов, месяц от месяца видится, мягко говоря, все мрачнее — ожидаемый дефицит по итогам года вырос до 6 миллиардов рублей. При этом изначально дефицит бюджета на этот год был запланирован на уровне 4 миллиардов рублей, но позже он был увеличен до 5,6 миллиардов, затем снова пересматривался. Ранее чиновники заявляли, что рефинансировать дефицит планируют за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.Из чего формируется бюджет госуправления и на что идут из него деньгиБюджет сектора государственного управления включает:республиканский бюджет;местные бюджеты;фонд социальной защиты населения (ФСЗН).Его доходы складываются главным образом из налогов на прибыль, НДС, акцизов, поступлений от внешнеэкономической деятельности и поступлений в ФСЗН. Расходуются эти средства в основном на общегосударственную деятельность, национальную экономику, финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) и ФСЗН.Анализ доходов и расходов за январь-май любопытен тем обстоятельством, что на этот период приходятся выплаты квартальных налогов — в январе за четвертый квартал прошлого года, в апрель — за первый квартал года текущего. Соответственно, эти два периода являются особенно показательными, так как демонстрируют эффективность работы экономики.За январь-май этого года доходы бюджета сектора госуправления нарастающим итогом чаще превышали аналогичные показатели прошлых лет. Исключением стал лишь январь — тогда доходы оказались на 2,4% ниже аналогичных в 2020 году. Рост за январь-май 2021 года (+18,3% к 2020 году) выглядит менее впечатляюще, если сравнить доходы 2021 года с аналогичными данными за 2019 года — 7,4%. Сравнивать только с прошедшим 2020 годом не всегда корректно, так как с учетом последствий пандемии любой рост может оказаться ростом в условиях низкой базы.Динамика расходов начала текущего года тоже демонстрирует рост. Только значительно больший, чем в доходной части. Так за первые пять месяцев 2021 года расходы увеличились на 20% к аналогичному показателю 2020 года, или на 25,6% к 2019 году. В результате такого соотношения доходной и расходной частей бюджета сектора госуправления за первые три месяца образовался дефицит в 1,6 миллиардов рублей. Квартальные поступления налогов позволили перекрыть его в апреле и даже получить профицит в 408 миллионов рублей. Но по итогу пяти месяцев снова образовался дефицит в 85 миллиона рублей. Чего же недостает бюджету, а где он расходует сверх обычного?Основу поступлений в бюджет составляют налоги. В части налога на прибыль в 2021 году первые пять месяцев принесли бюджету 1,6 миллиарда рублей, НДС — 6,1 миллиарда рублей. Оба налога принесли в казну больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост в 2 раза по налогу на прибыль, на 14,5% увеличились поступления от НДС). Благоприятная внешняя конъюнктура за январь-май принесла казне 2,2 миллиарда рублей доходов от внешнеэкономической деятельности. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, на 17% выросли поступления от акцизов. Поступления в фонд соцзащиты выросли на 13%, что стало результатом роста номинальной заработной платы.В части поступлений в бюджет нужно учитывать, что их рост во многом связан с инфляционными процессами. С учетом того, что рост цен в Беларусь в мае увеличился до 9,4% в годовом исчислении (в июне — и вовсе до 9,9% годовых), любой рост поступлений ниже этого порога фактически является сокращением в сопоставимых измерителях.Расходная часть бюджета сектора госуправления по всем ключевым элементам демонстрирует более динамичный рост, чем поступления. Так на 54,6% выросли расходы на общегосударственную деятельность, где важное место занимает погашение государственного долга. На 17,2% выросли расходы на национальную экономику. Расходы на финансирование социальной сферы также существенно подросли (+19,8%). Расходы ФСЗН традиционно имеют сопоставимые темпы роста с его доходной частью. Рост расходов за январь-мае 2021 года здесь составил 13,3%. Таким образом, все ключевые составляющие расходов сектора госуправления имеют тенденцию к более существенному росту, чем источники их финансирования. Вот почему как пессимистично смотрит в будущее Министерство финансов, постоянно увеличивая планку годового дефицита бюджета.С учетом переменчивости конъюнктуры внешних рынков, которой мы должны сказать спасибо за рост доходной части бюджета в начале текущего года, ожидать постоянного продолжение их позитивного воздействия не приходится. В большой степени следует ожидать реализации негативных факторов, число которых день ото дня становится все большое. Многие из них заметно повлияют на снижение поступлений в бюджет от количественных (поступления от НДС и акцизов) до качественных (поступления от налога на прибыль и дивиденды) показателей бизнеса. Это вызовет рост потребности во внешних заимствованиях для финансирования непокрытых расходов, размер которых тоже придется сокращать. Но следует учесть, что существующий неблагоприятный фон повлияет на цену новых долгов в сторону увеличения. Это поставит вопрос об их целесообразности — цена может оказаться выше тех прибылей, которые генерирует национальная экономика.Усугубляет ситуацию рост инфляции, закрытие внешних рынков и снижение деловой активности на рынке внутреннем. Подобного рода ситуация не вселяет оптимизма, так как она, вопреки широко транслируемому мнению, не делает национальную экономику крепче. Без существенных сдвигов в текущей ситуации вопрос остается лишь в том, насколько затяжным окажется для белорусской экономики пике и не сорвется ли она в штопор, пользуясь ставшей популярной нынче терминологией из авиационной тематики.