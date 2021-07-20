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Мацкевич: Кубинизация режима достигла эпогея, ну, или апофигея

20.07.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мацкевич: Кубинизация режима достигла эпогея, ну, или апофигея
Владимир Мацкевич
После поражения 2006 года я писал, что ближайшие 10-15 лет в стране будут определяться тремя тенденциями:

- кубинизация режима;

- арафатизация оппозиции;

- бюрократизация и автаркия гражданского общества.

Две последние тенденции уже не актуальны.

В 2020 году оппозиция кардинально обновилась, а гражданское общество в прежнем виде (третий сектор) окончательно задушено в 2021-м.

Но кубинизация режима достигла эпогея, ну, или апофигея.
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Гражданское общество в прежнем виде окончательно задушено.
 
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