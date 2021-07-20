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Владимир Мацкевич

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мацкевич: Кубинизация режима достигла эпогея, ну, или апофигея Гражданское общество в прежнем виде окончательно задушено.

- кубинизация режима;- арафатизация оппозиции;- бюрократизация и автаркия гражданского общества.Две последние тенденции уже не актуальны.В 2020 году оппозиция кардинально обновилась, а гражданское общество в прежнем виде (третий сектор) окончательно задушено в 2021-м.Но кубинизация режима достигла эпогея, ну, или апофигея.