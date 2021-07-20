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Мацкевич: Кубинизация режима достигла эпогея, ну, или апофигея
Источник материала: UDF
Владимир Мацкевич
- кубинизация режима;
- арафатизация оппозиции;
- бюрократизация и автаркия гражданского общества.
Две последние тенденции уже не актуальны.
В 2020 году оппозиция кардинально обновилась, а гражданское общество в прежнем виде (третий сектор) окончательно задушено в 2021-м.
Но кубинизация режима достигла эпогея, ну, или апофигея.
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Гражданское общество в прежнем виде окончательно задушено.
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