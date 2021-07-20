С начала лета Viber заблокировал в Беларуси более 7 тыс. мошеннических аккаунтов













"На них пожаловались пользователи. Злоумышленники продолжают использовать популярные социальные сети, платформы и мессенджеры, чтобы связаться с их пользователями. Viber предупреждает о рисках и напоминает, как обезопасить себя в ситуации, если с вами или вашими близкими в мессенджере свяжутся мошенники", - сообщили представители компании.





пишет interfax.by. При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт. Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками,interfax.by. При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.









Viber напоминает о том, что собеседникам в мессенджерах категорически нельзя передавать:





- данные своей карты: номер, срок действия, CVV-код;





- любой PIN-код;





- логин и пароль от интернет-банкинга;





- пароль 3D Secure;





- SMS-пароль.





Ни в коем случае не стоит раскрывать данные вашей банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. Такую коммуникацию стоит прекратить и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или организации или на обратной стороне вашей банковской карты.





Каждый пользователь Viber может отметить номер телефона мошенника как "Спам" в Viber:





- откройте диалоговое окно с этим пользователем;





- так как отправителя нет в вашем списке контактов, приложение сразу же предложит вам "Добавить в контакты", отметить "Это спам" или "Заблокировать";





Для блокировки пользователя вы можете выбрать любой из двух вариантов: "Это спам" или "Заблокировать", его аккаунт будет заблокирован в обоих случаях. При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber и не сможет больше никого побеспокоить в мессенджере.





Вы также можете передать информацию о поддельном аккаунте в службу поддержки Viber. Для этого:





- сделайте скриншоты номера телефона, с которого с вами связывался злоумышленник в Viber;





- перейдите на сайт help.viber.com/ru/contact;





в открывшемся окне заполните форму обратной связи, рассказав о проблеме и прикрепив скрин.





Viber стремится предоставить пользователям возможности для удобного и безопасного общения, где бы они ни находились. Все чаты в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Этот способ передачи данных подразумевает, что только участники разговора имеют доступ к контенту. Ключи шифрования хранятся на телефонах пользователей, и никто посторонний не может получить к ним доступ. Viber также не хранит контент на своих серверах: все сообщения удаляются после доставки адресату. Компания Rakuten Viber постоянно совершенствует внутренние механизмы и инструменты защиты пользователей.



