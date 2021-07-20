Бабарико прокомментировал июльские аресты и обыски в Беларуси





Виктор Бабарико в заключении с июня 2020-го / Reuters





Экс-глава Белгазпромбанка был задержан в июне 2020-го и с тех пор находился в следственном изоляторе госбезопасности в Минске . С 6 июля — в СИЗО № 1. В этот день Бабарико был осужден на 14 лет лишения свободы. С 15 июля он находится на двухнедельном карантине в исправительной колонии № 1 в Новополоцке.





Виктор Бабарико говорит, что чувствует себя нормально. Книги, которые он привёз в колонию, ему не разрешили иметь с собой, поэтому читать сейчас нечего. Новости политзаключённый получает ограниченно, но знает о происходящем.



