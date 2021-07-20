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Бабарико прокомментировал июльские аресты и обыски в Беларуси

20.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключённый Виктор Бабарико прокомментировал июльскую волну арестов и обысков в Беларуси. "Демонстрация силы сверх меры — это демонстрация слабости, — сказал он 19 июля на встрече с адвокатом Натальей Мацкевич. — Победители так себя не ведут".


Виктор Бабарико в заключении с июня 2020-го / Reuters

Экс-глава Белгазпромбанка был задержан в июне 2020-го и с тех пор находился в следственном изоляторе госбезопасности в Минске. С 6 июля — в СИЗО № 1. В этот день Бабарико был осужден на 14 лет лишения свободы. С 15 июля он находится на двухнедельном карантине в исправительной колонии № 1 в Новополоцке.

Виктор Бабарико говорит, что чувствует себя нормально. Книги, которые он привёз в колонию, ему не разрешили иметь с собой, поэтому читать сейчас нечего. Новости политзаключённый получает ограниченно, но знает о происходящем.


Наталья Мацкевич

Встреча с Виктором Бабарико, ИК-1, Новополоцк. Так и не поняла, почему «положено» говорить в трубку, когда все слышно и так. Но это уже не удивляет. Сразило простое открытие (он поделился): когда человек больше года может видеть только стены, радость - просто смотреть в окно.
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключённый Виктор Бабарико прокомментировал июльскую волну арестов и обысков в Беларуси. "Демонстрация силы сверх меры — это демонстрация слабости, —...
 
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