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Спецслужбы годами следили за правозащитниками при помощи шпионской программы, - журналисты

20.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу.


 Фото: Спецслужбы следили за правозащитниками при помощи шпионской программы (freepik.com)

Ее разработала израильская фирма NSO Group.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В распоряжение журналистского консорциума, включавшего 16 редакций, среди которых немецкие NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, а также правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories, попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежки - из нескольких десятков стран.

Согласно журналистскому расследованию "Проект Pegasus", более чем в 1 тыс. случаев удалось идентифицировать обладателей этих номеров, среди которых оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и целого ряда других стран, в том числе известные азербайджанские оппозиционные журналистки Хадиджа Исмаилова и Севиндж Вагифгызы.

С некоторыми из этих людей расследователям удалось связаться. Независимым IT-экспертам были предоставлены 44 случайным образом выбранных телефона с операционными системами iOS и Android, на 37 из них были найдены следы шпионского ПО. Смартфоны Apple также уязвимы для него.

Создатели ПО считают его применение легитимным. В заявлении NSO Group говорится, что клиенты фирмы - это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, оргпреступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.

Ранее высказывались подозрения, что Pegasus мог применяться в окружении саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. NSO Group категорически отрицает это.

Троянская программа Pegasus способна мгновенно установиться на телефон жертвы, достаточно один раз нажать на присланную злоумышленниками ссылку. После этого пользователь программы получает полный доступ ко всем файлам и приложениям на чужом смартфоне, включая камеру и микрофон. О существовании этой программы известно с 2016 года.

Напомним, власти США рассматривают кибератаки на американские компании как угрозу нацбезопасности. В правительстве изучают возможность наступательных киберопераций против хакеров России.
 
 
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Власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу.
 
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