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Белорусский гроссмейстер Ковалев, выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 Кубка Мира
Источник материала: Партизан
Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев (125, ФИДЕ), выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 финала Кубка Мира. В 1/32 финала беларус победил Бобби Ченга (436) из Австралии – 1,5:0,5.
В следующем раунде Ковалев встретится с Владимиром Федосеевым (42, Россия).
Добавим,
Напомним, ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси из-за требования подписать «дополнительное соглашение» к контракту, а также публично выражал соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко. В январе гроссмейстер покинул Беларусь.
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Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев (125, ФИДЕ), выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 финала Кубка Мира. В 1/32 финала беларус...
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