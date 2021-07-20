ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский гроссмейстер Ковалев, выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 Кубка Мира

20.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев (125, ФИДЕ), выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 финала Кубка Мира. В 1/32 финала беларус победил Бобби Ченга (436) из Австралии – 1,5:0,5.



В следующем раунде Ковалев встретится с Владимиром Федосеевым (42, Россия).

Добавим, пишет Трибуна, что на Кубке Мира сильнейшие шахматисты мира разыграют призовой фонд в размере 1 892 500 долларов и два приглашения в Турнир претендентов 2022.

Напомним, ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси из-за требования подписать «дополнительное соглашение» к контракту,  а также публично выражал соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко. В январе гроссмейстер покинул Беларусь. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев (125, ФИДЕ), выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 финала Кубка Мира. В 1/32 финала беларус...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси продолжается зачистка медиаполя. Что известно на этот час
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by