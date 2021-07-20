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Госсекретарь США рассказал, о чем говорил с Тихановской

20.07.2021 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил пути выхода Беларуси из политического кризиса. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».

Госсекретарь США рассказал, о чем говорил с Тихановской

«Мы с заместителем [госсекретаря Викторией Нуланд] приветствовали лидера белорусской демократической оппозиции Светлану Тихановскую сегодня в Госдепартаменте, — написал он. — Мы обсудили пути выхода из политического кризиса: освобождение всех политических заключенных, инклюзивный диалог и новые выборы. Жыве Беларусь!»

19 июля на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что в ходе встречи Блинкен и Тихановская обсудили «продолжающиеся репрессии, проводимые режимом Лукашенко», а также те шаги, которые международное сообщество ожидает от белорусских властей.

«Госпожа Тихановская находится в авангарде оппозиционного движения в Беларуси, и мы рады приветствовать ее сегодня в департаменте и продолжать наши усилия по поддержке белорусского народа и его стремления к правам человека, демократии и более широких евроатлантических устремлений», — заявил он.

 

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На встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил пути выхода Беларуси из политического кризиса. Об...
 
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