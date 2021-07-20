«Белорусские силовики очень облегчили нам работу». Халезин – о том, чем закончится поездка Тихановской в США

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Общественный деятель и программный директор Creative Politics Hub Николай Халезин находится в Вашингтоне, в составе делегации Тихановской, которая готовила часть встреч. В эфире Настоящего Времени он рассказал о том, почему встреча с официальными лицами США важна, возможна ли встреча с президентом Джо Байденом и к чему могут привести эти переговоры.

— Встреча с Блинкеном закончена. Каковы результаты?

— Самое важное на сегодняшний момент то, что эта встреча произошла. Еще сегодня утром не было в программе дня у Энтони Блинкена встречи со Светланой, эта встреча была внесена, и она состоялась. Это, собственно говоря, когда идет этот визит, то многие политики американские меняют свои графики, уделяя время встрече с белорусской делегацией, потому что после того, как были переданы все нужные документы, проведены все важные брифинги и прочее, сразу стало понятно, что этот визит станет масштабнее, чем он планировал быть изначально, поскольку тем для переговоров и разговоров очень много.





Госсекретарь США Энтони Блинкен и Светлана Тихановская. Фото пресс-службы Светланы Тихановской

— Пока кажется, что самое важное – это то, что они встретились. А результаты этой встречи каковы?

— Результаты мы увидим позже. Когда готовилась эта встреча, были переданы все документы – это все, что касается санкций, и все, что касается поддержки белорусов в самых разных сферах, особенно в части медиа, правозащиты и так далее.

— Все, что касается санкций, – это что вы имеете в виду? Светлана Тихановская просит о новых санкциях и передала некий новый список?

— Нет. Дело в том, что та экспертная группа, которая выехала раньше, она все документы подготовила и передала загодя, чтобы был предмет для обсуждений. Собственно, что и было сделано. И сейчас это уже разговоры реально по тем фактам, которые изложены в этих документах.

Да, на сегодняшний день есть желание, чтобы американцы ввели серьезные секторальные санкции – не только секторальные, но и часть персональных санкций по "кошелькам" режима. И мы надеемся, что после этой встречи сроки принятия этих решений значительно ускорятся.

— Николай, так, может, она и с Джо Байденом встретится, не знаете?

— Я не могу делать никаких заявлений. Я не уполномочен ни Белым домом, ни обществом Светланы. Ведется работа, я почему и говорю о смене графиков, потому что все понимают важность этого. На сегодняшний день, конечно, если говорить о встрече персонально с президентом, то это скорее встреча такая ритуальная, она несколько представительского уровня. А персонально мне, например, больше важно, когда речь идет о конкретных мерах, которые были бы предприняты.

— А какие это могут быть меры? Пока я читаю в разных пабликах, например, «Беларусь головного мозга» по пунктам описывает, что принято, и пока это все-таки кажется общими словами: усилить давление, высказать обеспокоенность, озаботиться.

— Дело в том, что Соединенные Штаты – это страна, где, например, даже принятые санкции по персоналиям не озвучиваются, не озвучиваются фамилии. Это американский принцип: ты сначала улетаешь в Соединенные Штаты, выходишь в аэропорту, а потом понимаешь, что ты в санкционных списках, а ты думал, что это был кто-то другой.

Просто когда подобные визиты проходят, какие-то вещи не проговариваются сразу. Существует методика принятия решений. И, например, в среду будет американский кокус по Беларуси – это межпартийная группа, которая организовалась в Конгрессе, которая будет заниматься проблемами Беларуси. Это впервые в белорусской истории, и в среду этот кокус будет презентован. Это тоже один из очень важных моментов.

Подобные вещи очень ускоряют процессы. И даже то, что Лукашенко накануне визита Светланы устроил этот погром всех редакций медиа и всех правозащитных организаций, – это тоже ускоряет все процессы, это усиливает наши позиции, и это дает официально Соединенным Штатам вотум на то, чтобы действовать быстро и жестко.

— А вы думаете, что этот погром, как вы говорите, был связан с визитом? Лукашенко таким образом подготовился к нему?

— У меня есть ощущение, что нет. Там запущены такие механизмы, которые в принципе не могут остановиться. Я думаю, что они как-то об этом даже не думали, потому что одно дело – что хочет Лукашенко, другое дело – что уже отрабатывают силовики. А [в действия силовиков] не всегда вносятся какие-то коррективы. Поэтому, я думаю, они просто как шли по инерции, так и пошли. И на самом деле они очень облегчили нам работу.