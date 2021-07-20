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Адвокат Бабарико: «Когда больше года видны только стены, радость — просто смотреть в окно»
20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Наталья Мацкевич побыла на встрече со своим подзащитным.
Адвокат Виктора Бабарико Наталья Мацкевич сообщила о том, что смогла увидеть своего подзащитного в колонии.
— Встреча с Виктором Бабарико, ИК-1, Новополоцк. Так и не поняла, почему «положено» говорить в трубку, когда все слышно и так. Но это уже не удивляет. Сразило простое открытие (он поделился): когда человек больше года может видеть только стены, радость — просто смотреть в окно, —
Напомним, экс-претендента в президенты Виктора Бабарико
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Наталья Мацкевич побыла на встрече со своим подзащитным.
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