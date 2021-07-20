Адвокат Бабарико: «Когда больше года видны только стены, радость — просто смотреть в окно»

Источник материала: Салiдарнасць

Наталья Мацкевич побыла на встрече со своим подзащитным.





Адвокат Виктора Бабарико Наталья Мацкевич сообщила о том, что смогла увидеть своего подзащитного в колонии.

— Встреча с Виктором Бабарико, ИК-1, Новополоцк. Так и не поняла, почему «положено» говорить в трубку, когда все слышно и так. Но это уже не удивляет. Сразило простое открытие (он поделился): когда человек больше года может видеть только стены, радость — просто смотреть в окно, — написала адвокат в соцсетях.

Напомним, экс-претендента в президенты Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы и этапировали в Новополоцк . Уже второго его адвоката Дмитрия Лаевского сразу после процесса исключили из коллегии адвокатов .