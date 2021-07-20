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Подрывные операции и попытки заставить замолчать тех, кто говорит о своей позиции. Откуда истоки терроризма в XXI веке?

20.07.2021 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке? Как бороться с информационными атаками?

Екатерина Забенько, СТВ:
Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции, а также ценности и нормы демократии, от которой пострадали многие страны. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Подрывные операции и попытки заставить замолчать тех, кто говорит о своей позиции. Откуда истоки терроризма в XXI веке?

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Ток-шоу «По существу» смотрите в эфире СТВ по понедельникам в 18:30.

 
 
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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке? Как бороться с информационными атаками? Екатерина Забенько, СТВ: Подрывные операции и попытки закрыть рот тем,...
 
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