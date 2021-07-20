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Подрывные операции и попытки заставить замолчать тех, кто говорит о своей позиции. Откуда истоки терроризма в XXI веке?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке? Как бороться с информационными атаками?
Екатерина Забенько, СТВ:
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Подрывные операции и попытки заставить замолчать тех, кто говорит о своей позиции. Откуда истоки терроризма в XXI веке?
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке? Как бороться с информационными атаками? Екатерина Забенько, СТВ: Подрывные операции и попытки закрыть рот тем,...
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