Подрывные операции и попытки заставить замолчать тех, кто говорит о своей позиции. Откуда истоки терроризма в XXI веке?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке? Как бороться с информационными атаками?

Екатерина Забенько, СТВ:

Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции, а также ценности и нормы демократии, от которой пострадали многие страны. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.





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Ток-шоу « По существу » смотрите в эфире СТВ по понедельникам в 18:30.