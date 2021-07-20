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За совершение кражи в особо крупном размере задержан 30-летний минчанин

20.07.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Из ресторана, где работал охранником, вывез оборудование на 39 тысяч рублей. За совершение кражи в особо крупном размере задержан 30-летний минчанин. В ситуации разбирались сотрудники службы БЭП. Оказывается, мужчина работал в столичном ресторане около двух лет. Ночные дежурства проводил с пользой, особенно перед увольнением - вывез на арендованной машине посуду, кухонные принадлежности, дорогостоящее профессиональное оборудование, микшерный пульт, а также телевизор. 


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Из ресторана, где работал охранником, вывез оборудование на 39 тысяч рублей. За совершение кражи в особо крупном размере задержан 30-летний минчанин. В ситуации...
 
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