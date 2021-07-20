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Российский рубль обвалился на белорусской бирже утром 20 июля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусский рубль подорожал к корзине валют благодаря ослаблению российского рубля. Стоимость валютной корзины снизилась ещё на 0,10% до минимума за 238 дней (почти восемь месяцев).
Российский рубль девальвируется к белорусскому утром 20 июля
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Доллар дорожает второй день, но сегодня утром на смешные 0,0001 BYN (меньше уже некуда) до 2,5360 BYN/USD.
Предыдущие два дня объёмы торгов долларом были сильно выше нормы. Так, в пятницу через биржу прошло $80,6 млн. — максимум почти за 11 месяцев. Вчера объём торгов превысил $50 млн. и если бы не было пятничного рекорда, то это был бы максимум за три месяца.
Курс евро вырос всего на 0,0005 BYN до 2,9880 BYN/EUR и покинул минимум за 332 дня (11 месяцев).
За предыдущие семь дней торгов евро дешевел шесть раз, а суммарно его курс за это время рухнул на 0,0774 BYN.
Курс российского рубля упал ещё на 0,0069 BYN до 3,4033 BYN/100 RUB до минимума за 78 дней.
Стоимость российского рубля падает уже пятые торги подряд. За это время сотня российских рублей подешевела уже на 0,0636 BYN.
Московская биржа
На фоне сильного снижения цен на нефть российский рубль пока подешевел очень незначительно. Так, курс доллара за сутки вырос всего на 12 копеек до 74,46 российских рублей.
Курс евро со вчерашнего утра поднялся на 15 копеек до 87,78 российских рублей.
Напомним, что вчера на рынке нефти произошёл довольно сильный обвал. Котировки нефти в течение дня рухнули более чем на 7%. Мировые рынки оказались во власти бегства от риска из-за стремительного распространения нового штамма вируса.
Всего две недели назад стоимость бочки нефти сорта Brent поднималась до $77,81 — максимума за 2 года и 7 месяцев, а вчера вечером в минимальной точке баррель нефти уже торговался на уровне $68,00.
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Стоимость валютной корзины снизилась ещё на 0,10%.
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