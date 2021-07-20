Источник материала: UDF



Григорий Костусев / Еврорадио

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"Костусев был переведен из республиканской больницы для осужденных (СИЗО1) в "американку" (СИЗО КГБ) ", — сообщила во вторник адвокат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Костусева вернули из тюремной больницы в «американку» Политика задержали 12 апреля 2021 года по делу о попытке военного переворота в Беларуси.

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