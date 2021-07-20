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Костусева вернули из тюремной больницы в «американку»

20.07.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Костусева вернули из тюремной больницы в «американку»
Григорий Костусев / Еврорадио
Лидер партии БНФ Григорий Костусев снова в СИЗО КГБ, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката политика Инессу Оленскую. Костусева вернули в "американку" из тюремной больницы, куда он попал из-за проблем с сердцем.

Инесса Оленская также рассказала, что защита подавала ходатайство об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы, но в удовлетворении этой просьбы было отказано.

"Костусев был переведен из республиканской больницы для осужденных (СИЗО1) в "американку" (СИЗО КГБ) ", — сообщила во вторник адвокат.


Григория Костусева задержали 12 апреля 2021 года по делу о попытке военного переворота в Беларуси. Фигурантами этого дела являются также политолог Александр Федута и юрист из США Юрий Зенкович.

2 июля политика экстренно госпитализировали из СИЗО КГБ в тюремную больницу. У него появились проблемы с сердцем, давлением, отеки конечностей, одышка, спутанное сознание. Костусев рассказал, что 17 ночей он вынужден был спать на полу, под "шконкой" другого задержанного, так как для него не нашлось спального места.

В середине июля дочь Костусева Екатерина рассказала, что анализы указывают на подозрение у отца онкозаболевания.
 
 
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Политика задержали 12 апреля 2021 года по делу о попытке военного переворота в Беларуси.
 
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