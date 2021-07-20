Источник материала: UDF



Юрий Ткачук / СТВ

заявил

"Мы уже в 2014 году проанализировали угрозу, которая может существовать для Беларуси, поняли, что оборот оружия, который незаконно организовался на территории Украины, может проникнуть на территорию нашей страны. Естественно, приняты определенные меры, усилены оперативные позиции, поэтому такого повального проникновения незаконного оружия на территорию Республики Беларусь не произошло", — сообщил он.

"Мы обратили внимание на эту группу лиц, которые очень легко поддаются влиянию и могли бы повести за собой определенные деструктивные силы. Естественно, к 2020 году мы к этому тоже подготовились. Как вы видели, фанатское движение себя не смогло проявить, хотя были такие попытки с их стороны".

"Тем более, сейчас Украина считается недружественным государством в наш адрес", — объяснил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУБОПиК: «Украина считается недружественным государством в наш адрес» Представитель ГУБОПиК сказал, будто Украина не будет препятствовать экспорту оружия в Беларусь.

заявил, что с учетом украинских событий особое внимание уделялось фанатскому движению. Его, мол, удалось нейтрализовать:Представитель ГУБОПиК сказал, будто сейчас Украина не будет препятствовать экспорту оружия в Беларусь.Заявления о контрабанде оружия из Украины в Беларусь неоднократно звучали со стороны белорусского руководства. Однако на обращение украинских пограничников озвучить такие факты ответа с белорусской стороны так и не было. Только в фильме ОНТ опрозвучали заявления, что он договаривался с украинцами о закупке оружия.