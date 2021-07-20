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ГУБОПиК: «Украина считается недружественным государством в наш адрес»

20.07.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГУБОПиК: «Украина считается недружественным государством в наш адрес»
Юрий Ткачук / СТВ
МВД изучал опыт украинских событий 2014 года, чтобы противостоять белорусским протестам. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук.

"Мы уже в 2014 году проанализировали угрозу, которая может существовать для Беларуси, поняли, что оборот оружия, который незаконно организовался на территории Украины, может проникнуть на территорию нашей страны. Естественно, приняты определенные меры, усилены оперативные позиции, поэтому такого повального проникновения незаконного оружия на территорию Республики Беларусь не произошло", — сообщил он.


Юрий Ткачук заявил, что с учетом украинских событий особое внимание уделялось фанатскому движению. Его, мол, удалось нейтрализовать:

"Мы обратили внимание на эту группу лиц, которые очень легко поддаются влиянию и могли бы повести за собой определенные деструктивные силы. Естественно, к 2020 году мы к этому тоже подготовились. Как вы видели, фанатское движение себя не смогло проявить, хотя были такие попытки с их стороны".



Представитель ГУБОПиК сказал, будто сейчас Украина не будет препятствовать экспорту оружия в Беларусь.

"Тем более, сейчас Украина считается недружественным государством в наш адрес", — объяснил он.


Заявления о контрабанде оружия из Украины в Беларусь неоднократно звучали со стороны белорусского руководства. Однако на обращение украинских пограничников озвучить такие факты ответа с белорусской стороны так и не было. Только в фильме ОНТ о Николае Автуховиче прозвучали заявления, что он договаривался с украинцами о закупке оружия.
 
 
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Представитель ГУБОПиК сказал, будто Украина не будет препятствовать экспорту оружия в Беларусь.
 
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