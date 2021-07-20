В Гродно жена разорвала военный билет мужа и стала фигуранткой уголовного дела

Источник материала: БелТА

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно жена во время ссоры разорвала военный билет мужа, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Гродно.

Пара начала конфликтовать на фоне бытовых отношений. Когда ссора накалилась, женщина разорвала первый попавшийся под руку предмет - военный билет мужа. "Это послужило поводом для возбуждения в отношении нее уголовного дела по ч.1 ст.377 (хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков) УК", - рассказали в милиции.

Санкции статьи предусматривают наказание - от общественных работ и штрафа до ареста или ограничения и лишения свободы на срок до 2 лет.-0-