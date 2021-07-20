Источник материала: БелТА

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине при пожаре общежития спасли двух человек и 67 эвакуировали, в том числе 11 детей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Система передачи извещения о ЧС "Молния" сработала в общежитии в 3-м микрорайоне райцентра поздним вечером 19 июля. Сообщение о возгорании поступило спасателям. К приезду работников МЧС из окна комнаты на 4-м этаже шел дым. Здание общежития блочного типа, панельное, пятиэтажное, электрифицированное. В горевшем блоке проживала женщина 1993 года рождения с мужем и ребенком. На момент возникновения пожара семья находилась на улице.

Проходя через дым на 4-м этаже, в комнате напротив горящей спасатели услышали просьбы о помощи. Открыв дверь, обнаружили двух человек: женщину 1958 года рождения и ее сына 1978 года рождения. Обоих вывели на свежий воздух. Спасенных осмотрели работники скорой медицинской помощи, в госпитализации мать и сын не нуждались.

Спасатели ликвидировали пожар. Из здания общежития также эвакуированы 67 человек, в том числе 11 детей.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования.-0-