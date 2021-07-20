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Могилевчанин не выплатил по заключенным сделкам более Br10 тыс. - возбуждено уголовное дело

20.07.2021 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин не выплатил по заключенным сделкам более Br10 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 23-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал, что наглядно знакомый мужчина обманным путем завладел у него строительными блоками на общую сумму в Br2,08 тыс. Инцидент произошел в одной из деревень Могилевского района: предприниматель передал могилевчанину необходимый материал, но обещанных денег взамен не получил и обратился за помощью к правоохранителям.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что блоки забрал 24-летний индивидуальный предприниматель, ранее уже судимый за кражу. На этот раз он обещал внести продавцу предоплату, а после доплатить оставшуюся часть оговоренной суммы, но не сделал этого и просто забрал блоки себе.

Выяснилось, что месяцем позже он также обманул еще одного доверчивого 52-летнего могилевчанина, который решил приобрести у него автомобиль. На этот раз под предлогом предоплаты за продажу транспортного средства мужчина завладел чужими денежными средствами на общую сумму более Br8,2 тыс., а после перестал отвечать на звонки покупателя и выходить с ним на связь в социальных сетях.

Выяснилось, что деньги предприимчивый могилевчанин отдавать не собирался, а выставленного на продажу автомобиля у него и вовсе не было. Чужие средства он тратил на личные нужды, не задумываясь о том, как будет расплачиваться. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Чужие средства он тратил на личные нужды, не задумываясь о том, как будет расплачиваться. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
 
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