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Глава представительства ЕС в Беларуси: Санкции обратимы

20.07.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что введенные против режима в Минске санкции обратимы.

«…санкции ЕС обратимы. Если мы увидим значимые демократические изменения в Беларуси, освобождение всех политзаключенных, прекращение всех нарушений прав человека и подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, то мы готовы их отменить», - сказал Шубель в интервью DW.

Он уточнил, что целью действующих ограничительных мер является «прекращение дальнейшего насилия со стороны режима в Беларуси, освобождение всех незаконно задержанных, в том числе политических заключенных, тщательное расследование всех нарушений и злоупотреблений, а также мирный, устойчивый и демократический выход из нынешнего кризиса».

Вместе с тем посол предупредил, что Европейский союз готов «рассмотреть дальнейшие санкции, если того потребует ситуация», в том числе в рамках визовых инструментов. При этом Шубель отметил, что визовые санкции не затронут население РБ: белорусы как и раньше будут пользоваться преимуществами Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что введенные против режима в Минске санкции обратимы.
 
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