ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст РБ намерен ликвидировать две общественные организации

20.07.2021 10:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Верховный суд Беларуси по иску Минюста РБ возбудил гражданские дела о приостановке деятельности (ликвидации) двух общественных организаций Беларуси - общественного объединения "Правовая инициатива" и основанного Александром Милинкевичем "Движения "За свободу".

"16 июля 2021 года Верховный суд Республики Беларусь сообщил нашей организации о возбуждении гражданского дела по иску Министерства юстиции о приостановлении деятельности Республиканского общественного объединения "Правовая инициатива", судебное разбирательство назначено на 30 июля", - говорится в сообщении "Правовой инициативы".

«Судебное заседание по иску Минюста о приостановлении деятельности "Движения "За свободу" назначено на 27 июля", - сообщил нынешний председатель "Движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Силовики провели обыски в офисах этих организаций 14 и 16 июля 2021 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд Беларуси по иску Минюста РБ возбудил гражданские дела о приостановке деятельности (ликвидации) двух общественных организаций Беларуси -...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Воршы ўлады зачыняюць краму нацыянальнай сымболікі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by