Российский бизнесмен арестован за поставку тренажеров Су-30 в Анголу. И при чем здесь Беларусь?

Ъ ”, в связи с поставками тренажеров для пилотов истребителей Су-30 в Анголу ФСБ обвинила владельца ульяновского ЗАО «Курс-Симбирск» Владимира Шишкина в покушении на контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки. Пожилой предприниматель свою вину не признал, а Мосгорсуд отказался выпустить его на свободу. Как стало известно “”, в связи с поставками тренажеров для пилотов истребителей Су-30 в Анголу ФСБ обвинила владельца ульяновского ЗАО «Курс-Симбирск»в покушении на контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки. Пожилой предприниматель свою вину не признал, а Мосгорсуд отказался выпустить его на свободу.





Мосгорсуд, как следует из информации, опубликованной на его официальном сайте, отказался освободить из СИЗО Владимира Шишкина. 65-летний владелец компании «Курс-Симбирск», которая занимается разработкой, изготовлением, поставками и сервисным обслуживанием специализированных тренажеров и автоматизированных обучающих систем и их программным обеспечением для пилотов военных самолетов, изначально обвинялся ФСБ в покушении на контрабанду материалов и оборудования для вооружения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).





Потом инкриминируемое ему деяние следственная служба ФСБ утяжелила, добавив в обвинение ссылку на участие Владимира Шишкина в предполагаемой контрабанде в составе группы лиц.





Предприниматель, которому грозит до 12 лет заключения, свою вину отрицает.

Адвокаты ходатайствовали о замене меры пресечения на домашний арест, отмечая, что «причастность Шишкина к инкриминируемому ему противоправному деянию не доказана», однако Мосгорсуд, отметив, что он обвиняется в совершении «особо тяжкого преступления», оставил в силе решение Лефортовского райсуда о продлении ареста до 1 сентября 2021 года.





Источники “Ъ”, близкие к компании, которая была создана еще в 1992 году на базе ульяновской лаборатории Научно-исследовательского института авиационных технологий и поставляет авиационные тренажеры Минобороны, пояснили, что речь идет о коммерческом контракте на поставку автоматизированных систем обучения пилотов самолетов Су-30К в Анголу, который заключался с участием Беларуси.





Об этих поставках сообщалось в открытой печати в мае 2019 года. Как отмечал ТАСС, «Белорусский 558-й авиационный ремонтный завод (АРЗ) в Барановичах в апреле завершил передачу Анголе партии из 12 модернизированных истребителей Су-30К», доработанных до уровня истребителей Су-30СМ на АРЗ для ВВС Анголы по согласованию с Рособоронэкспортом.





«Наряду с истребителями ВВС Анголы получили из Беларуси пилотажный тренажер и учебный класс»,— отмечалось в сообщении.





Истребители Су-30К изначально были проданы Индии по контракту 1996 года, затем Россия забрала их по схеме трейд-ин и предложила ряду африканских стран. Ангола в 2013 году приобрела 12 машин.





Именно для этих самолетов «Курс-Симбирск» и поставлял автоматизированные обучающие системы, сказал собеседник “Ъ”, заметив, что, по его данным, в уголовном деле речь идет о последних поставках, хотя основная часть была выполнена ранее, специалисты «Курс-Симбирска» ездили в командировки в Анголу для установки и отладки оборудования, «все это обязательно оформлялось через ФСБ», «кроме того, во всех тонкостях этой работы были осведомлены как первый отдел предприятия, так и куратор от ФСБ.





«Почему вдруг сейчас чекисты взялись за эти поставки, не понимаю»,— сказал собеседник “Ъ”. По мнению другого источника, контракт «и не мог быть иным, кроме как коммерческим, поскольку никакого прямого отношения к Минобороны он не имел.





По его словам, в компании «были уверены, что действуют законно и правильно, тем более что Беларусь — дружественное государство, а ФСБ, если что не так, обязательно поправит».





Источник “Ъ” назвал Владимира Шишкина патриотом, который по определению не мог совершить то, что могло бы быть во вред России. «Но ФСБ считает, что какие-то положения он нарушил. Какие конкретно — не знаем»,— добавил собеседник.





В ФСБ подтвердили сам факт уголовного преследования владельца предприятия, но от комментариев воздержались. Адвокаты не стали обсуждать дело, ссылаясь на то, что дали подписку о неразглашении материалов следствия