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О суде над собой редакция "Медиа-Полесья" узнала за час до начала процесса
Источник материала: Партизан
На электронную почту сайта 16 июля в 13.19 пришло извещение о том, что в судебном заседании суда Лунинецкого района состоится слушание по ст. 23.5 КоАП в отношении ООО "МП компани".
Оно назначено на 14 часов 30 минут этого дня.
— Нам в очередной раз вменяют нарушение законодательства о СМИ. А точнее – часть 4 статьи 23.5: «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными актами…», —
Во всяком случае, на данный момент нам известно только это. Никто из представителей редакции за один час 10 минут не мог физически явиться на судебный процесс: директора предприятия нет в стране, а запрашиваемый свидетель Наталия Колешко живёт в Пинске, и добраться оттуда тоже надо время. Адвокат также проживает в другой области.
В редакции обещают сообщить подробности, когда узнают о них сами.
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На электронную почту сайта 16 июля в 13.19 пришло извещение о том, что в судебном заседании суда Лунинецкого района состоится слушание по ст. 23.5 КоАП в отношении ООО "МП...
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