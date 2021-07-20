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О суде над собой редакция "Медиа-Полесья" узнала за час до начала процесса

20.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На электронную почту сайта 16 июля в 13.19 пришло извещение о том, что в судебном заседании суда Лунинецкого района состоится слушание по ст. 23.5 КоАП в отношении ООО "МП компани".

Оно назначено на 14 часов 30 минут этого дня.

— Нам в очередной раз вменяют нарушение законодательства о СМИ. А точнее – часть 4 статьи 23.5: «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными актами…», — рассказывает главный редактор Светлана Гарда. — Административный процесс был начат из-за публикации на «Медиа-Полесье» об участниках «Пинской бойни».

Во всяком случае, на данный момент нам известно только это. Никто из представителей редакции за один час 10 минут не мог физически явиться на судебный процесс: директора предприятия нет в стране, а запрашиваемый свидетель Наталия Колешко живёт в Пинске, и добраться оттуда тоже надо время. Адвокат также проживает в другой области.

В редакции обещают сообщить подробности, когда узнают о них сами.
 
 
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На электронную почту сайта 16 июля в 13.19 пришло извещение о том, что в судебном заседании суда Лунинецкого района состоится слушание по ст. 23.5 КоАП в отношении ООО "МП...
 
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