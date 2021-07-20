Оно назначено на 14 часов 30 минут этого дня.





рассказывает главный редактор Светлана Гарда. — Административный процесс был начат из-за публикации на «Медиа-Полесье» об участниках «Пинской бойни». — Нам в очередной раз вменяют нарушение законодательства о СМИ. А точнее – часть 4 статьи 23.5: «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными актами…», —главный редактор. — Административный процесс был начат из-за публикации на «Медиа-Полесье» об участниках





Во всяком случае, на данный момент нам известно только это. Никто из представителей редакции за один час 10 минут не мог физически явиться на судебный процесс: директора предприятия нет в стране, а запрашиваемый свидетель Наталия Колешко живёт в Пинске, и добраться оттуда тоже надо время. Адвокат также проживает в другой области.





В редакции обещают сообщить подробности, когда узнают о них сами.



