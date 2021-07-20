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Тысячи человек в Городее шесть часов оставались без воды из-за лопнувшей трубы
Источник материала: Навiны
Авария произошла накануне вечером на улице Заводской.
Как сообщили в МЧС, произошел «порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм».
Отмечается, что без водоснабжения оставались местный сахарный завод, 31 многоквартирный и 100 частных жилых домов.
Около трех часов ночи водоснабжение потребителей было восстановлено.
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Авария произошла накануне вечером на улице Заводской. Как сообщили в МЧС, произошел «порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм».
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