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Тысячи человек в Городее шесть часов оставались без воды из-за лопнувшей трубы

20.07.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авария произошла накануне вечером на улице Заводской.

Как сообщили в МЧС, произошел «порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм».

Отмечается, что без водоснабжения оставались местный сахарный завод, 31 многоквартирный и 100 частных жилых домов.

Около трех часов ночи водоснабжение потребителей было восстановлено.

 

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Авария произошла накануне вечером на улице Заводской. Как сообщили в МЧС, произошел «порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм».
 
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