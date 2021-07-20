ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро

20.07.2021 10:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В июне средняя занятость в секторе предприятий в Польше увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро
Фото pixabay.com

Как сообщило Главное статистическое управление, в июне в Польше увеличилась среднемесячная зарплата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9,8%.

Так, в прошлом месяце средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше — без вычета налогов — составила 5802 злотых (почти 1,3 тысячи евро).

Опубликованные Главстатом данные касаются предпринимательского сектора, то есть компаний, в которых трудоустроено 10 и больше человек, отмечает polskieradio.pl.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне средняя занятость в секторе предприятий в Польше увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минюст РБ намерен ликвидировать две общественные организации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by