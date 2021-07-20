ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские вузы начали приём документов. Что важно знать будущему первокурснику?

20.07.2021 11:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информация для абитуриентов. В Беларуси стартует приемная кампания в вузы. Зачислить планируют почти 55 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские вузы начали приём документов. Что важно знать будущему первокурснику?

С 20 июля подать документы можно в любой из 50 высших учебных заведений страны. У поступающих на бюджет есть время по 26 июля, на платную форму – по 9 августа. Внутренние вступительные испытания на некоторые специальности пройдут с 27 июля по 4 августа.

Отслеживать актуальную информацию о поступлении в университеты станет проще. Списки абитуриентов будут обновляться каждые три часа. Узнать о своей позиции среди других поступающих можно будет с шагом в 5 баллов – это в два раза точнее, чем в прошлые годы.

Белорусские вузы начали приём документов. Что важно знать будущему первокурснику?

В последний день приема документов информировать потенциальных первокурсников будут на два часа дольше обычного – до 17:00.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Информация для абитуриентов. В Беларуси стартует приемная кампания в вузы. Зачислить планируют почти 55 тысяч человек, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский рубль обвалился на белорусской бирже утром 20 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by