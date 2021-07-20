Источник материала: Myfin



Яркие и необычные личности из мира крипто: CZ, близнецы Уинклвоссы, Крэйг Райт

Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao, CZ), CEO криптобиржи Binance



Чанпэн Чжао родился в китайской провинции Цзянсу. Его отец, профессор университета, был выслан из страны за свои якобы слишком буржуазные настроения. Семья переехала в Канаду — кстати, как и семья создателя Ethereum Виталика Бутерина, который родом из Московской области. Чанпэну приходилось помогать семье, работая в «Макдональдсе» и на заправке.

Закончив университет и став программистом, Чжао сделал успешную карьеру как разработчик высокоскоростных торговых систем для биржевых брокеров. С 2013 г. перешел в криптовалютную индустрию: в частности, был CTO криптобиржи OKCoin.

К 2017 г. Чжао «созрел» для создания собственной криптобиржи: так появилась Binance.

Площадке потребовалось всего полгода, чтобы занять первую строчку в мире по объему торгов. По состоянию на июль 2021 г. суточный объем на площадке составляет свыше 8 млрд долларов. Кстати, личное состояние Чанпэна Чжао оценивается в $1,9 млрд.





Источник: Coingape

Несмотря на огромные обороты, Binance остается нерегулируемой площадкой — в отличие от таких регулируемых криптобирж, как американские Coinbase и Gemini или белорусская FREE2EX. В последнее время давление на Binance усилилось: так, в Великобритании площадке запретили оказывать ряд регулируемых услуг, а регуляторы Польши, Японии, Канады и Таиланда опубликовали предупреждения о возможных рисках использования Binance.



Сам Чанпэн Чжао говорит, что «комплаенс — это долгая дорога», и подчеркивает решимость Binance сотрудничать с властями. В частности, в США уже работает отдельное регулируемое юрлицо, Binance US.

Чжао дает хороший пример того, как руководитель криптопроекта может использовать Twitter для продвижения компании и личного бренда. Он не просто размещает новости криптобиржи, но и делится своим мнением о событиях в индустрии и активно общается с подписчиками (которых у него 3 миллиона). При этом Чжао, которого в Twitter все зовут просто CZ, никогда не рекламирует и не критикует конкретные монеты, чтобы не повлиять на их курс — полная противоположность Илону Маску.



Кажется, Bloomberg меня не любит, ну ничего. Я все равно благодарен моему бывшему работодателю. Важно соблюдать закон, сотрудничать, вместе двигать вперед индустрию.

Спасибо, что читаете эти и все остальные мои скучные твиты, спасибо 3 миллиона раз. Спасибо за поддержку #BNB, #BSC, #Binance и #crypto.

Стабильность — это хорошо или плохо? В плане цены.

Близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, основатели криптобиржи Gemini

Если вы смотрели знаменитый фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть», то наверняка помните о конфликте между Уинклвоссами и Марком Цукербергом, когда все трое еще учились в Гарварде. Близнецы подали на Цукерберга в суд, утверждая, что он украл у них идею Facebook.

В результате судебного разбирательства Уинклвоссы получили $20 млн плюс акции Facebook на сумму $45 млн, которые с тех пор, разумеется, выросли в цене во много раз. Часть полученных денег братья потратили на покупку Bitcoin, что и заложило основу их будущего богатства: состояние каждого Уинклвосса сейчас составляет около $3 млрд.

В 2014 г. братья основали регулируемую криптобиржу Gemini («Близнецы») которая входит в мировой топ-20 по объему торгов (около $70 млн в сутки в июле 2021). Еще один их проект — фонд Winklevoss Capital Management, среди инвестиций которого — платформа криптозаймов Block-Fi и NFT-маркетплейс Nifty.





Источник: Boston Magazine

Как и CZ, Уинклвоссы очень активны в Twitter, где запросто общаются с пользователями и даже помогают им решать технические проблемы.





Тайлер и Кэмерон проспонсировали покупку компьютера Apple M1 для блокчейн-разработчика

Благодаря поддержке @Gemini я получил новый Mac Mini M1. Спасибо @cameron @tyler @iodboi за помощь. Теперь могу сделать нативную сборку Bitcoin Core для М1 :).

Как некоторые из вас знают, я работаю с Qt и пишу код для Bitcoin Core. Чтобы программировать для Apple M1, мне нужен подержанный девайс с большой скидкой (не готов платить полную цену за устройство для тестирования). Предложения в личку.

Интересно, что в юности Уинклвоссы серьезно занимались гребным спортом и даже представляли США на Олимпийских играх в Пекине в 2008 г., где прошли в финал и заняли шестое место.

Крэйг Райт (или, как он сам заявляет, Сатоши Накамото

Если Чанпэн Чжао и близнецы Уинклвоссы олицетворяют положительные черты блокчейн-бизнеса, то Крэйг Райт — фигура куда более неоднозначная. Дело в том, что Райт утверждает, будто именно он создал биткоин под псевдонимом Сатоши Накамото.





Источник: TargetTrend

Впервые Райт заявил, что Сатоши Накамото — это он, в 2016 году. Он опубликовал сообщение с криптографической подписью, которая якобы могла принадлежать только Накамото. Однако быстро выяснилось, что подпись была просто скопирована из одной из транзакций 2009 г. Далее Райт пообещал предоставить новые «неопровержимые доказательства» — но пошел на попятную, утверждая, что ему «не хватает смелости».



Следующей главой эпопеи стала регистрация Райтом авторских прав на White Paper и программный код Bitcoin в 2019 г. Правда, Бюро авторского права США подчеркнуло, что не расследует истинность заявок, поэтому регистрация ни в коем случае не означает, что Райт — это Накамото.

В 2020 г. Райт утверждал, что вот-вот получит секретные ключи к загадочному криптографическому хранилищу Tulip Trust, в котором якобы лежат 1 000 000 ВТС, намайненные им совместно с партнером вскоре после запуска Bitcoin в 2009. Однако обещанный курьер так и не прибыл.

В 2021 г. Райт вновь пошел в наступление. В апреле он подал в суд на владельцев сайте bitcoin.org с требованием убрать со страницы White Paper криптовалюты Bitcoin. Чтобы выиграть дело, ему потребуется убедительно продемонстрировать, что он — Сатоши.

В мае Крэйг Райт возбудил иск против группы разработчиков с требованием передать ему более 100 000 ВТС с двух адресов, секретные ключи к которым у него якобы были, но оказались утеряны после взлома его домашнего компьютера. В этом деле ему также нужно будет предоставить доказательства.

В действиях Райта просматривается тенденция: он постоянно обещает доказать свое тождество с Сатоши Накамото, и всякие раз что-то или кто-то мешает ему это сделать. При этом у него множество преданных поклонников, а в интернете можно найти много почти одинаковых статей на тему «Почему я верю, что доктор Крэйг Райт — это Сатоши».





Между прочим, свою докторскую диссертацию Райт тоже, судя по всему, частично списал. Есть даже страница StopCraigWright.com, на которой собраны примеры его ложных заявлений и плагиата. Стоит ли верить такому «доктору наук» — решайте сами.

Информация о криптовалютах в интернете зачастую некорректна или слишком запутана. Чтобы пользователям было легче сделать первые шаги, портал MyFin и регулируемая криптобиржа FREE2EX запустили данную серию статей, которые помогут новичкам разобраться, где в криптоиндустрии правда, а где — просто громкие заявления. Не пропустите следующую публикацию!

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