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«МБХ медиа»: На Рублевке тайно строят новую резиденцию Путина

20.07.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«МБХ медиа»: На Рублевке тайно строят новую резиденцию Путина
Иллюстрация: «МБХ медиа»
Пока вся страна обсуждала «дворец Путина» на мысе Идокопас, в ближайшем Подмосковье, рядом с новоогаревской резиденцией президента «МБХ медиа» обнаружило другую масштабную стройку. Она раскинулась на территории в десять гектаров.

С лета прошлого года здесь появились несколько больших зданий, среди которых, как говорят строители, — больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат. И все это, по словам строителей и охранников, «режимные объекты». Рядом, на реке Москве, в нескольких метрах от новоогаревской пристани ФСО, за несколько месяцев построили новый мост.

Ни одного из этих объектов, выстроенных очевидно на бюджетные деньги (примерная стоимость колеблется от 20 до 50 млрд рублей, земля под строительство находится в пользовании Федеральной службы охраны), нет ни в одном госконтракте.

«МБХ медиа» рассказывает и показывает, что удалось узнать о тайном строительстве на Рублевке.

 
 
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Стройка идет рядом с действующей резиденцией «Ново-Огарево».
 
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