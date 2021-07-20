Источник материала: UDF



Иллюстрация: «МБХ медиа»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «МБХ медиа»: На Рублевке тайно строят новую резиденцию Путина Стройка идет рядом с действующей резиденцией «Ново-Огарево».

С лета прошлого года здесь появились несколько больших зданий, среди которых, как говорят строители, — больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат. И все это, по словам строителей и охранников, «режимные объекты». Рядом, на реке Москве, в нескольких метрах от новоогаревской пристани ФСО, за несколько месяцев построили новый мост.Ни одного из этих объектов, выстроенных очевидно на бюджетные деньги (примерная стоимость колеблется от 20 до 50 млрд рублей, земля под строительство находится в пользовании Федеральной службы охраны), нет ни в одном госконтракте.рассказывает и показывает, что удалось узнать о тайном строительстве на Рублевке.