Минчанку будут судить за мошенничество с брендовой одеждой

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница столицы заказывала брендовую одежду, примеряла, а продавцу возвращала свою старую. Прокуратура Октябрьского района Минска направила уголовное дело о мошенничестве в суд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела обвиняемая в марте 2021 года на сайте интернет-магазина заказала брендовый предмет одежды, который ей на дом доставил курьер. После примерки женщина обменяла новый пуловер на свою старую одежду. Не проверяя пакет, курьер уехал к другому покупателю.

Позже жительница столицы заказала и обменяла таким способом еще семь дорогостоящих вещей.

Сумма причиненного объекту торговли ущерба превысила Br3 тыс.

После изучения материалов дела в прокуратуре Октябрьского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 и ч.2 ст.209 УК.

Ранее избранную к фигурантке меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-