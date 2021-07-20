ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка за снятие порчи заплатила мошенникам более $63 тыс. и 8 тыс. евро

20.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту завладения денежными средствами путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В августе прошлого года 63-летняя женщина увидела по телевизору передачу, связанную с гаданиями и различными магическими ритуалами. Для решения своих личных проблем зрителям предлагалось позвонить по определенному номеру телефона, что потерпевшая и сделала. Женщину убедили в том, что "маг Ева" обладает специальными знаниями в области магического искусства и в силах ей помочь, однако первоначально необходима общая платная диагностика стоимостью $249", - рассказали в УСК.

Минчанка перевела указанную сумму посредством системы международных денежных переводов и на связь сразу вышла та самая "маг Ева". Проведя консультацию, она сообщила, что на пенсионерке лежит "родовое проклятие" и для того, чтобы его снять, необходимо провести несколько обрядов.

Далее, под предлогом магических ритуалов, неизвестные в период с августа 2020 года по июнь 2021-го завладели денежными средствами потерпевшей в сумме более $63 тыс. и 8 тыс. евро. За данный период потерпевшая 19 раз осуществляла перевод денежных средств.

Потерпевшую убеждали, что вложенные денежные средства являются инвестициями в ее здоровье и в скором времени ей их вернут. Когда женщина решила получить обратно свои денежные средства, ее попросили заплатить подоходный налог. Под указанным предлогом потерпевшая перечислила еще более $5 тыс. Не получив обратно своих средств, минчанка обратилась в милицию.

В рамках выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что потерпевшая перечисляла денежные средства в банковские учреждения, расположенные на территории Украины.

Следователями готовятся международные запросы об оказании правовой помощи. Сотрудниками милиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу продолжаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что потерпевшая перечисляла денежные средства в банковские учреждения, расположенные на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси собрали более 500 тысяч тонн зерна. В лидерах жатвы Брестская область
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by