Блинкен рассказал о встрече с Тихановской

Блинкен написал в Твиттере, что они обсудили выход из политического кризиса в Беларуси, освобождение политзаключённых и новые выборы. В конце поста он добавил: «Жыве Беларусь!».

— принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых медиа, расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей;





— дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с официальным Минском не будут признаны юридически и аннулируются: «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси — посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси — тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона»;





— усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, закрыть лазейки для обхода санкций и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой;





— оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах;





— принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.