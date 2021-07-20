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Блинкен рассказал о встрече с Тихановской

20.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Твиттере о встрече с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской

Блинкен написал в Твиттере, что они обсудили выход из политического кризиса в Беларуси, освобождение политзаключённых и новые выборы. В конце поста он добавил: «Жыве Беларусь!».




 — принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых медиа, расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей;

— дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с официальным Минском не будут признаны юридически и аннулируются: «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси — посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси — тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона»;

— усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, закрыть лазейки для обхода санкций и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой;

— оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах;

— принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.
 
 
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Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Твиттере о встрече с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской
 
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