Костусев остается в СИЗО КГБ - несмотря на подозрения на онкологию









Недавно его перевели в тюремную больницу в СИЗО на Володарского, поскольку были проблемы с сердцем. Впоследствии выяснилось, что у него подозрение на онкологию.





По словам адвоката, Григорий Костусев чувствует себя плохо. Однако по-прежнему находится в СИЗО КГБ, куда его вернули после Володарки, пишет @nashaniva



