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Костусев остается в СИЗО КГБ - несмотря на подозрения на онкологию

20.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следствие отказалось изменить меру содержания в отношении лидера Партии БНФ.



Недавно его перевели в тюремную больницу в СИЗО на Володарского, поскольку были проблемы с сердцем. Впоследствии выяснилось, что у него подозрение на онкологию. 

По словам адвоката, Григорий Костусев чувствует себя плохо. Однако по-прежнему находится в СИЗО КГБ, куда его вернули после Володарки, пишет @nashaniva
 
 
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Следствие отказалось изменить меру содержания в отношении лидера Партии БНФ.
 
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