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МОК утвердил новый Девиз Олимпийских игр

20.07.2021 11:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В рамках сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в преддверии токийской Олимпиады (23 июля по 8 августа) был изменен один из главный символом.

МОК утвердил новый Девиз Олимпийских игр

Единогласным решением Олимпийский девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

Таким образом, принятый в 1894 году девиз: «Быстрее, выше, сильнее!», претерпел небольшое, но важное изменение. Глава МОК Томас Бах назвал случившееся «эпохальным событием».

 

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В рамках сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в преддверии токийской Олимпиады (23 июля по 8 августа) был изменен один из главный символом.
 
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