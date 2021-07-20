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Утром во вторник рубль растет ко всем основным валютам

20.07.2021 11:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На фоне заявления премьера Романа Головченко, что Россия возместит Беларуси все потери от санкций национальная валюта начала укреплять позиции.

 

По данным БВФБ на 11 часов, евро теряет 0,0014 пункта и торгуется на отметке 2,9861 белорусского рубля, российский рубль 0,0007 пункта — 3,4032 белорусского рубля за 100 российских, а доллар 0,004 пункта — 2,5355 белорусского рубля.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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На фоне заявления премьера Романа Головченко, что Россия возместит Беларуси все потери от санкций национальная валюта начала укреплять позиции.  
 
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