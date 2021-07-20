Утром во вторник рубль растет ко всем основным валютам

На фоне заявления премьера Романа Головченко, что Россия возместит Беларуси все потери от санкций национальная валюта начала укреплять позиции.

По данным БВФБ на 11 часов, евро теряет 0,0014 пункта и торгуется на отметке 2,9861 белорусского рубля, российский рубль 0,0007 пункта — 3,4032 белорусского рубля за 100 российских, а доллар 0,004 пункта — 2,5355 белорусского рубля.

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