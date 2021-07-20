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Про вашу идею должны сказать: «Этого не может быть!» История успеха Уильяма Боинга

20.07.2021 11:45 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Про вашу идею должны сказать: «Этого не может быть!» История успеха Уильяма Боинга
Фото: persons-journal.com

Уильям Боинг, основатель авиастроительной компании Boeing, бросил Йельский университет, чтобы открыть свое дело — деревообрабатывающую фабрику. Мир мог узнать его как самого крупного поставщика пиломатериалов, если бы не участие в первом слете американских авиаторов. Один полет на аэроплане определил цель на всю жизнь: «Создать лучший самолет». Как Уильям Боинг делал первые шаги и добивался успеха в авиационном бизнесе? Вот его история.  

Один раз увидев, как люди покоряют небо на первых моделях самолетов, Уильям Боинг решил узнать об этих «железных птицах» все. Купил аэроплан и начал практиковаться в пилотировании. Он постоянно экспериментировал и много ошибался, но сумел из белой вороны на рынке авиации стать одним из первых. Чего ему это стоило? Смотрите в нашем ролике.

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Уильям Боинг, основатель авиастроительной компании Boeing, бросил Йельский университет, чтобы открыть свое дело - деревообрабатывающую фабрику. Мир мог узнать его...
 
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