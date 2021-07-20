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Фотофакт. В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За это время следствие так и не установило заказчиков убийства журналиста.

В центре Киева люди собрались почтить память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Фотофакт. В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

Фото Украинская правда

Люди принесли плакат «Политическая дело Павла Шеремета», сообщает Украинская правда.

Фотофакт. В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

Фотофакт. В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

Фотофакт. В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд. Относительно недавно в сеть была слита запись телефонных переговоров людей, которые обсуждали план убийства Шеремета. Указано, что запись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева во время инструктажа офицеров элитного антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».

На 24-минутном отрывке записи разговаривают трое, одним из них предположительно является Вадим Зайцев.

«По Шеремету нужно сработать. Сделаем закладку какую-то, чтоб эту крысу, б***ь, ни рук ни ног не соберут»

 
 
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За это время следствие так и не установило заказчиков убийства журналиста.
 
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