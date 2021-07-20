Фотофакт. В Киеве почтили память журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

Источник материала: Салiдарнасць

За это время следствие так и не установило заказчиков убийства журналиста.

В центре Киева люди собрались почтить память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрывчатки, подложенной под автомобиль.





Фото Украинская правда

Люди принесли плакат «Политическая дело Павла Шеремета», сообщает Украинская правда .













За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд. Относительно недавно в сеть была слита запись телефонных переговоров людей, которые обсуждали план убийства Шеремета. Указано, что запись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева во время инструктажа офицеров элитного антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».

На 24-минутном отрывке записи разговаривают трое, одним из них предположительно является Вадим Зайцев.

«По Шеремету нужно сработать. Сделаем закладку какую-то, чтоб эту крысу, б***ь, ни рук ни ног не соберут»