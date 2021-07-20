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Костусева вернули из тюремной больницы камеру, несмотря на подозрения на онкологию
20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следствие отказалось изменить меру пресечения лидеру Партии БНФ.
Недавно Рыгора Костусева перевели в тюремную больницу СИЗО Володарский из-за проблем с сердцем. Позже выяснилось, что у него было подозрение на онкологию.
По словам адвоката, Рыгор Костусев чувствует себя плохо. Однако он до сих пор находится в СИЗО КГБ, куда его вернули после Володарки.
Напомним, Костусева обвиняют в заговоре с целью захвата власти. Его задержали в апреле — одновременно с юристом Юрием Зенковичем и литературоведом Александром Федутой.
2 июля политика экстренно госпитализировали из СИЗО КГБ в больничную камеру СИЗО №1 («Володарки»). У него появились проблемы с сердцем, давлением, отеки конечностей, одышка, спутанное сознание. Костусев рассказал, что 17 ночей он вынужден был спать на полу, под «шконкой» другого задержанного, так как для него не нашлось спального места.
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Следствие отказалось изменить меру пресечения лидеру Партии БНФ.
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