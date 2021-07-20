ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионерку уговорили снять родовое проклятие , но в итоге сняли $77 000 со счетов

20.07.2021 11:59 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Пенсионерку уговорили снять родовое проклятие , но в итоге сняли 000 со счетов
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Женщину убедили в том, что «маг Ева» обладает специальными знаниями в области магического искусства и в силах ей помочь, однако первоначально необходима общая платная диагностика, стоимостью $249.

Минчанка отправила указанную сумму через международную систему денежных переводов и на связь сразу вышла «маг Ева». Проведя консультацию, она сообщила, что на пенсионерке лежит «родовое проклятие» и для того, чтобы его снять необходимо провести несколько обрядов.

Для проведения магических ритуалов, неизвестные с августа 2020 года по июнь 2021 года завладели деньгами пенсионерки в сумме более $63 000 и более 8 000 евро. Всего женщина сделала 19 денежных переводов.

Следует отметить, что потерпевшую убеждали, что вложенные денежные средства являются инвестициями в ее здоровье и, что в скором времени ей их вернут. Когда женщина решила получить обратно свои деньги, ее попросили заплатить подоходный налог. Под указанным предлогом пенсионерка перечислила еще более $5 000. Не получив обратно своих денег, минчанка обратилась в милицию.

Следствие установило, что деньги отправлялись в банковские учреждения Украины. Ведется поиск подозреваемых.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерка из Минска после просмотра передачи про магов и гадания, решилась избавиться от личных проблем с помощью высших сил. Однако опытные маги на протяжении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельский горисполком ликвидирует юрлицо - собственника интернет-проекта "Сильные новости"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by