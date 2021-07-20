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Пенсионерку уговорили снять родовое проклятие , но в итоге сняли $77 000 со счетов
Источник материала: Myfin
Женщину убедили в том, что «маг Ева» обладает специальными знаниями в области магического искусства и в силах ей помочь, однако первоначально необходима общая платная диагностика, стоимостью $249.
Минчанка отправила указанную сумму через международную систему
Для проведения магических ритуалов, неизвестные с августа 2020 года по июнь 2021 года завладели деньгами пенсионерки в сумме более $63 000 и более 8 000 евро. Всего женщина сделала 19 денежных переводов.
Следует отметить, что потерпевшую убеждали, что вложенные денежные средства являются инвестициями в ее здоровье и, что в скором времени ей их вернут. Когда женщина решила получить обратно свои деньги, ее попросили заплатить подоходный налог. Под указанным предлогом пенсионерка перечислила еще более $5 000. Не получив обратно своих денег, минчанка обратилась в милицию.
Следствие установило, что деньги отправлялись в банковские учреждения Украины. Ведется поиск подозреваемых.
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