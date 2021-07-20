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Минские власти хотят 100-кратной компенсации за граффити
Источник материала: UDF
Граффити в память о погибшем Романе Бондаренко / Еврорадио
Согласно новой норме правил благоустройства и содержания в Минске, размер ущерба будет выставляться в 100-кратном размере. Соответствующее постановление
Это значит, что кроме наказания по административному делу в виде штрафа либо ареста власти будут выставлять компенсацию за "ущерб" в 100-кратном размере. Раньше не было возможности так сильно завышать размер требований.
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Раньше не было возможности так сильно завышать размер требований.
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