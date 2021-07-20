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Минские власти хотят 100-кратной компенсации за граффити

20.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минские власти хотят 100-кратной компенсации за граффити
Граффити в память о погибшем Романе Бондаренко / Еврорадио
Минские власти решили, сколько будут требовать за "умышленное нанесение ущерба" объектам благоустройства или капитальным строениям (например, тем же трансформаторным будкам).

Согласно новой норме правил благоустройства и содержания в Минске, размер ущерба будет выставляться в 100-кратном размере. Соответствующее постановление принял Минский городской совет.

Это значит, что кроме наказания по административному делу в виде штрафа либо ареста власти будут выставлять компенсацию за "ущерб" в 100-кратном размере. Раньше не было возможности так сильно завышать размер требований.
 
Теги: Минск
 
 
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Раньше не было возможности так сильно завышать размер требований.
 
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