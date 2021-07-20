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Скрывался от милиции, въехал в парк и сбил ребенка - мотоциклиста будут судить за ДТП в Березовке
Источник материала: БелТА
20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд Лидского района уголовное дело о ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.
Инцидент произошел вечером 9 мая в Березовке. Нетрезвый 39-летний мужчина на мотоцикле пытался скрыться от милиции. На скорости около 50 км/ч он выехал на центральную аллею парка им.Ленина, где в это время проходили праздничные мероприятия.
В итоге мотоциклист сбил 12-летнего мальчика. Ребенок получил повреждения, относящиеся к категории тяжких.
Мотоциклиста задержали, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысила 1,7 промилле.
Мужчина заключен под стражу. Ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.-0-
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Мужчина заключен под стражу. Ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение...
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