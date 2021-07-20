В Ветковском районе рыбак добывал червей и погиб от удара током

Источник материала: БелТА

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе мужчина добывал червей для рыбалки и был смертельно травмирован электрическим током, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

Трагедия произошла на дачном участке близ деревни Рудня-Споницкая. Гомельчанин 1957 года рождения собирался на рыбалку. Чтобы добыть дождевых червей как наживку, он вбил в землю металлический штырь, к нему с помощью кабеля подвел 220 вольт от розетки. Когда черви стали появляться на поверхности, мужчина начал вытягивать штырь, не отключив его от электросети, и был смертельно травмирован электрическим током.

При проведении судмедэкспертизы эксперты обнаружили на теле характерные для поражения электрическим током электрометки - пораженные участки кожных покровов, через которые произошел вход и выход разряда.

В управлении ГКСЭ по Гомельской области подчеркнули: степень выраженности электротравмы зависит от ряда факторов. "К ним относятся метеорологические условия, например, жаркая погода, при которой усиливается потоотделение и снижается сопротивление действию тока, повышенная влажность. Влияет состояние здоровья и возраст человека - пожилые и дети, а также люди, имеющие ряд хронических заболеваний, больше подвержены действию тока", - уточнили специалисты. В управлении добавили, что при обращении с электричеством необходимо всегда соблюдать технику безопасности.-0-