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Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

20.07.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. В Бельгии объявлен общенациональный траур по жертвам одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полдень память погибших почтят минутой молчания.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Согласно последним данным, непогода унесла жизни 36 человек. Более 120 жителей числятся пропавшими без вести.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

В пострадавших регионах продолжаются поисковые работы. Спасатели разбирают завалы, расчищают дороги, восстанавливают электро- и водоснабжение.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Стихия привела к серьезным последствиям. Разрушены и повреждены сотни домов, затоплены автомобильные и железные дороги.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Специалисты приступили к оценке нанесенного ущерба. Правительство Бельгии меж тем запросило финансовую помощь у Еврокомиссии.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Бельгии. В Бельгии объявлен общенациональный траур по жертвам одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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