Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. В Бельгии объявлен общенациональный траур по жертвам одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полдень память погибших почтят минутой молчания.





Согласно последним данным, непогода унесла жизни 36 человек. Более 120 жителей числятся пропавшими без вести.





В пострадавших регионах продолжаются поисковые работы. Спасатели разбирают завалы, расчищают дороги, восстанавливают электро- и водоснабжение.





Стихия привела к серьезным последствиям. Разрушены и повреждены сотни домов, затоплены автомобильные и железные дороги.





Специалисты приступили к оценке нанесенного ущерба. Правительство Бельгии меж тем запросило финансовую помощь у Еврокомиссии.





Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии. Подробнее здесь .